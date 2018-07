Oberhavel

Mit dem Ende des Schuljahres geht für die Oberhaveler Abiturienten auch ihre Schulzeit zu Ende. Die Abibälle sind getanzt, die letzten Zeugnisse vergeben – nun beginnen Studium, Ausbildung, Auslandsjahr& Co. für die jungen Leute.

Eine schöne Erinnerung an die Schulzeit ist das Foto mit den Schulkameraden. Die MAZ veröffentlicht in den kommenden Wochen Fotos aller Abschlussjahrgänge im Landkreis Oberhavel, Namenslisten der Schüler inklusive. In der Bildergalerie werden die Jahrgänge fortlaufend aktualisiert. Die MAZ wünscht allen Abiturienten einen tollen Start in die neue Lebensphase und alles Gute!

Zur Galerie In den kommenden Wochen tauchen in der Bildergalerie immer mehr Abschlussjahrgänge der Oberhaveler Schulen auf. Sie sind eine schöne Erinnerung an die Schulzeit.

