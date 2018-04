Oberhaveler wählen ihren Lieblingsbäcker

Oberhavel. Die Bäcker in Oberhavel haben Nachwuchssorgen. Viele Läden müssen schließen, weil sich kein Nachfolger findet. Fred Plessow, Obermeister für Bäcker und Konditoren in Oberhavel, warnt: „Mit unserem Handwerk ist es in einigen Jahren vorbei“. Dabei lieben die Oberhaveler frische Brötchen, Brote und Kuchen direkt vom Bäcker. Das machte die MAZ-Umfrage in den vergangenen Tagen noch einmal sehr deutlich. Wir haben gefragt: Haben Sie einen Lieblingsbäcker in Oberhavel? Wo holen Sie ihre Brötchen am liebsten? Wo schmeckt der Kuchen am besten?

Traditionelle Bäckereien bieten neben Brot und Brötchen auch Kuchen und weitere Leckereien. Quelle: Ulrike Gawande

Mehr als 5000 Stimmen abgegeben

Die Resonanz auf die Umfrage war erstaunlich: 5249 Stimmen wurden bei der nicht repräsentativen Umfrage abgegeben. Am Ende der einwöchigen Umfrage zeichnete sich ein Dreiergespann an der Spitze ab. Mit 11 Prozent aller abgegebenen Stimmen belegte die Bäckerei und Konditorei Plentz aus Schwante am Ende Rang 3 (593 Stimmen). Grünlers Backstube aus Oranienburg wählten 19 Prozent der abgegebenen Stimmen als ihren Lieblingsbäcker auf Platz 2 (997 Stimmen). Zu Oberhavels Lieblingsbäcker 2018 wählten die MAZ-Leser mit 21 Prozent aller Stimmen die Heide Bäckerei aus Birkenwerder (1102 Stimmen).

Die MAZ-Leser wählten die Bäckerei Heide aus Birkenwerder in einer nicht repräsentativen Umfrage zu Oberhavels Bäckerei 2018. Quelle: Ulrike Gawande

Lesen Sie mehr:

Nachgefragt bei den Bäckereien in Oberhavel – ein Blick in die Zukunft

Von MAZonline