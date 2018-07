Germendorf

Phillip Lehmann schnappt sich den Ball und jongliert auf dem Platz vor der großen Feuerwehr-Einfahrt. Technisch sieht das ganz gut aus, was der 24-Jährige da macht. „Wir fiebern dem Turnier alle entgegen und freuen uns, dass es das zum ersten Mal gibt“, sagt der Germendorfer, der seit 13 Jahren bei der Feuerwehr in Germendorf ist. Sechs Mannschaften werden am Sonnabend den Oberhavel-Champion suchen. Kremmen, Nassenheide, Fürstenberg, Hennigsdorf und zwei Germendorfer Mannschaften kicken ab 10 Uhr auf dem Sportplatz. „Für uns ist das Turnier eine willkommene Abwechslung und eine Möglichkeit, Freunde der anderen Wehren mal sportlich gegenüberzustehen.“

Der 1. MAZ-Feuerwehr-Cup steigt am 7. Juli in Germendorf (Oberhavel). Quelle: Enrico Kugler

Lehmann hat in seinem Leben als Feuerwehr-Mann schon einige brenzlige Situationen erlebt. Und Szenen, die ihm bis heute nicht aus dem Kopf gehen. „Es gab vor einiger Zeit eine Verfolgungsjagd. Zwischen Schwante und Germendorf. Der Autofahrer war am Ende gegen einen Baum gefahren. Wir mussten ihn da irgendwie rausbekommen. Er sah nicht gut aus“, erinnert sich der Abwehrspieler, der beim FSV Germendorf in der Kreisliga spielt. Noch heute soll der Fahrer im Koma liegen.

„Wir haben vorher nicht trainieren können“

Auch Dominik Schulze hat schon einiges erlebt. Er ist schon lange bei der Feuerwehr und wird am Sonnabend mit der zweiten Mannschaft auflaufen. „Wir wollen unbedingt gegen die Erste gewinnen und am liebsten den Pokal gewinnen“, so der 31-Jährige, der im Angriff spielt, aber auch eine Mittelfeld-Position bekleiden kann. „Wir haben vorher nicht trainieren können. Ich bin gespannt, wie wir uns schlagen.“ Der Industiermechaniker trägt seit zehn Jahren den Feuerwehr-Helm. „Natürlich sind die Brände schlimm. Und Autounfälle“, sagt er. „Grausam ist es immer, wenn Eltern an einen Unfallort kommen und ihre Kinder sehen.“ Die Szene, als eine Mutter einst den Schuh des Kindes in der Hand hatte, geht ihm nicht mehr aus dem Kopf.

Etliche Feuerwehrleute auch im Fußballverein aktiv

Marvin Hermann hört gespannt zu. Der erst 17-Jährige ist bei den Einsätzen zwar dabei. „Doch die Älteren schauen am Einsatzort immer erst, ob die Minderjährigen mitmachen können.“ Brände seien nicht so toll. „Ich finde den Zusammenhalt in der Feuerwehr beeindruckend“, so Hermann, der seit zwei Jahren dabei ist. Der einstige Spieler von Fortuna Grüneberg lebt heute in Germendorf und wird am Sonnabend das Tor hüten. „Ich will so wenig Gegentore wie möglich kassieren und Erster werden.“

Die Germendorfer Feuerwehrkameraden fiebern dem Turnier entgegen. Quelle: Enrico Kugler

Cornel Gratz muss schmunzeln. „Abwarten“, sagt er. „Viele von unserer Feuerwehr spielen auch im Verein. So kann es schon mal passieren, dass der Trainer ohne Mannschaft dasteht, wenn es plötzlich irgendwo anfängt zu brennen.“

Phillip Lehmann ist einer von ihnen. „Ich möchte Tore verhindern“, sagt er. „Ich möchte zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle sein.“ Phillip Lehmann sieht die Hennigsdorfer Mannschaft in der Favoritenrolle. „Die werden ein Wörtchen mitreden, wenn es um die Vergabe des Pokals geht“, denkt sich der Germendorfer Defensiv-Mann. Er schnappt sich den Ball und lässt ihn wieder auf seinem Fuß tanzen.

Auslosung für den 1. MAZ-Feuerwehr-Cup in Oberhavel bei der Feuerwehr Germendorf. Quelle: Enrico Kugler

Sechs Mannschaften werden um den großen MAZ-Wanderpokal spielen. Die Auslosung der Startnummern nahmen Helene (9) und Willy (10) Gratz vor. Kremmen, Germendorf I, Nassenheide, Fürstenberg, Hennigsdorf und Germendorf II treten im Modus „Jeder gegen Jeden“ auf dem Kleinfeld an.

Geehrt werden auch der beste Torschütze, Torwart und der beste Spieler. Zudem wird es vor Ort eine Torwand und eine Hüpfburg geben.

Der Cup beginnt am Sonnabend, den 7. Juli, um 10 Uhr auf dem Sportplatz in Germendorf. Unterstützt wird die Veranstaltung von der dabag, der Deutschen Automobilberatung in Oranienburg.

Von Sebastian Morgner