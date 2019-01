Marwitz

Aus unbekannten Gründenerstreckte sich am Mittwochvormittag gegen 10 Uhr in Marwitz eine, laut Polizei, etwa 100 Meter lange Ölspur in der Berliner Straße.

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Marwitz und Bötzow sicherten die Einsatzstelle ab, nahmen das Öl mit Bindemitteln auf und beseitigten es. Nach einer Stunde konnte die Straße für den Verkehr wieder freigegeben werden

