Schwante

Das Schloss in Schwante ist in diesem Jahr einer der Hauptstandorte für die Märchenwoche in Oberhavel. Am Sonnabend, 22. September, wird es dort viele Veranstaltungen geben. Das teilte Schwantes Ortsvorsteher Dirk Jöhling im Ortsbeirat mit.

An diesem Tag wird auch das Stück „Die stummen Frösche von Schwante“ uraufgeführt. Das Monbijou-Theater und das Papiertheater Invisius werden weitere Stücke präsentieren. Auch soll dieser Tag im Schlosspark mit einem zweiten Schwantener Dorffest verbunden werden.

