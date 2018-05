Vehlefanz

Vom 1. bis 3. Juni findet in der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde in Vehlefanz ein Chorevent statt. Martin Selmke wird neue Jugendchor- und Gospelmusik einüben.

Wer Freunde am Singen hat, kann mitmachen. Die Teilnahme kostet 20 Euro, für Schüler und Studenten 15 Euro. Anmeldung unter 0176/65 83 83 45.

Die neu erlernten Lieder werden am Sonntag, 3. Juni, vortragen – um 10 Uhr in der Freikirche in der Lindenallee 65 in Vehlefanz und um 14 Uhr in der Kirche in Birkenwerder.

