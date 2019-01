Seit dem 8. Dezember ist die Brücke in Bärenklau im Wendemarker Weg gesperrt. Anwohner, Pflegedienste, Krankenwagen müssen nun einen Riesen-Umweg fahren. Was alle so sauer macht: Die Bauarbeiten haben noch gar nicht begonnen. Wer trotzdem durch die intakte Brücke fährt, riskiert, von der Polizei angehalten zu werden.