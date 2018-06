Vehlefanz

Auf dem Sportplatz und in der Turnhalle der Vehlefanzer Nashorn-Grundschule findet am Sonnabend, 23. Juni, das Oberkrämer Sportfest statt. Die Teilnehmer können sich an diesem Tag in den verschiedensten Disziplinen ausprobieren. Um 10 Uhr beginnen mehrere Turniere. Am Tischtennisturnier kann sich jeder beteiligen, der nicht im aktiven Punktspielbetrieb mitmacht. Anmeldungen sind an dem Tag bis 9.30 Uhr möglich. Zur selben Zeit starten auch Turniere im Volleyball und Jugendfußball. Ab 13 Uhr ist es möglich, das Sportabzeichen zu erringen. Anmeldungen dafür sind am Veranstaltungstag bis 13.30 Uhr möglich.

Alle Voranmeldungen können an die Gemeindeverwaltung Oberkrämer in Eichstädt gerichtet werden, Ansprechpartnerin ist Sabien Großmann. Sie ist erreichbar unter 03304/39 32 52 oder sabine.grossmann@oberkraemer.de. Anmeldungen für das Sportabzeichen sind möglich bei Sabine Rettschlag von der SG Vehlefanz, 0157/2 10 39 71 oder sgvehlefanz@gmx.de

Von MAZonline