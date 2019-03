Bötzow

Der MAZ-Stammtisch gehört zur Reihe „ MAZ zu Hause in ... Oberkrämer“. Was gefällt Ihnen in Oberkrämer mit seinen Ortsteilen? Was missfällt Ihnen? Welche Themen sollten mal angesprochen werden?

Am Montag, 25. März, beginnt um 19 Uhr der MAZ-Stammtisch im Bistro „Mahlzeit in Bötzow“ in der Veltener Straße 59a. Gibt es Dinge, die Sie in der Gemeinde stören? Haben Sie Anregungen oder Vorschläge? Dann kommen Sie zum MAZ-Stammtisch! Wir hören Ihnen aufmerksam zu, schreiben mit und werden Ihrer Wortmeldungen gern öffentlich machen. Der Eintritt ist natürlich frei.

Von MAZonline