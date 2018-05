Marwitz

Oberkrämer gehört zu den Orten, die vom Ausbau der Autobahn in den nächsten Jahren besonders betroffen ist. Die Havellandautobahngesellschaft GmbH & Co. KG veranstaltet deshalb mehrere Regionaldialoge. Der erste beginnt am Mittwoch, 23. Mai, um 18 Uhr in der Turnhalle in Marwitz, Berliner Straße 67.

Alle Interessierten sollen dort umfassend über die geplanten Baumaßnahmen unterrichtet werden.

Es stehen knapp 200 Sitzplätze zur Verfügung, Parkplätze gibt es im Schmiedweg.

Von MAZonline