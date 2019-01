1819 ist das Geburtsjahr des Schriftstellers Theodor Fontane. Das ist 200 Jahre her. Die Bäckerei Plentz in Schwante beteiligt sich aus diesem Anlass an der „Fontane-Kulinarik“-Aktion des Tourismusverbandes Ruppiner Seeland. Die neuen Produkte werden auf der Grünen Woche vorgestellt.