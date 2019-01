Oberkrämer

Nach den Feierlichkeiten zum 25. Jubiläum, geht die Bibliothek in Oberkrämer ins neue Jahr. Leiterin Margot Deetz hat nun bekannt gegeben, welche Veranstaltungen 2019 von Seiten der Bibliothek geplant sind. Drei sind für die große Öffentlichkeit, aber auch in Zusammenarbeit mit den Grundschulen in Vehlefanz und Bötzow ist einiges geplant.

Reise auf dem Jakobsweg

Unter dem Motto „Bibliothek und Kultur 2019“ ist am Sonnabend, 16. März, eine Reise auf dem Jakobsweg geplant. Der Journalist Roland Marske berichtet davon in Wort und Bild. Los geht es um 19 Uhr in der Turnhalle in Marwitz, der Eintritt kostet im Vorverkauf in den Bibliotheken in Oberkrämer 8 Euro, an der Abendkasse 10 Euro.

Am 16. März gibt es in Marwitz einen Vortrag über den Jakobsweg von Roland Marske. Quelle: Roland Marske

Eine Musikveranstaltung für Kinder ab vier Jahren steht am 26. Oktober auf dem Plan. Robert Metcalf will in der Marwitzer Turnhalle für Spaß sorgen. Mit einem weiteren Vortrag kommt Roland Marske am 16. November nach Marwitz – dann geht es um Südengland und Cornwall.

Einmal im Monat finden zudem in der Vehlefanzer Bibliothek die Lesestart-Veranstaltungen statt für Kinder ab drei Jahren in Begleitung der Eltern oder Großeltern.

Lesungen für Schulen

Für die Schulen werden vor allem Lesungen veranstaltet. Sie richten sich meist an bestimmte Klassenstufen. So kommt zum Welttag des Buches der Autor Stephan Hähnel in die Grundschulen nach Vehlefanz und Bötzow. Er liest für die 3. und 4. Klassen aus „Ärger ist mein zweiter Vorname.“ Eine Buchempfehlungsshow mit Tina Kemnitz ist dann für den 4. September in der Nashorn-Grundschule in Vehlefanz und am 11. September in der Grundschule Bötzow geplant.

Marion Wölfer kommt am 13. und 20. November anlässlich der Märchentage in die beiden Grundschulen, zum Deutschen Vorlesetag am 15. November liest Michaela Ude aus „Philipp vom Rabenfels“.

Für die öffentlichen Veranstaltungen können Tickets unter 03304/50 52 23 oder 03304/50 88 65 vorbestellt werden. E-Mail: bibliothek@oberkraemer.de.

Von MAZonline