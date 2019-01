Bärenklau

Die Brücke im Wendemarker Weg in Bärenklau ist wieder für den Verkehr freigegeben. Das teilte der Fachdienst Verkehr des Landkreises Oberhavel am Freitag mit. Die Sperrung werde bis 14. Januar außer Kraft gesetzt. Die Verkehrszeichen, die lediglich Baufahrzeugen die Durchfahrt durch die Unterführung erlaubte, werden bis auf Weiteres abgedeckt und weggedreht.

Die Sperrung war von der Verkehrsbehörde zum 8. Dezember angeordnet worden, weil die Brücke im Zuge des Ausbaus der Autobahn abgerissen und neu gebaut wird. Auf der Baustelle finden jedoch seitdem keine Arbeiten statt, wie die Verkehrsbehörde von der Gemeinde Oberkrämer erfuhr. Auch die MAZ hatte ausführlich darüber berichtet.

Nach Informationen des Pressesprechers der Havellandautobahn GmbH & Co. KG sollen die Abrissarbeiten nunmehr in der vierten Kalenderwoche 2019 beginnen. Erst wenn die Arbeiten an der Autobahnunterführung tatsächlich anfangen, darf der Wendemarker Weg gesperrt werden. Diesen Termin müsse die Havellandautobahn GmbH & Co. KG rechtzeitig in den Medien ankündigen. Das fordert die Straßenverkehrsbehörde.

Für die Nutzer des Wendemarker Weges führt die Sperrung zu weitläufigen Umleitungen. Der aktuelle Fahrplan der OVG, der die Sperrung des Wendemarker Weges bereits berücksichtigt, wird für die Zeit der vorübergehenden Öffnung der Unterführung nicht verändert.

Von MAZonline