Vehlefanz

Die Senioren in Oberkrämer treffen sich am Montag, 18. Juni, in der Turnhalle der Vehlefanzer Nashorn-Grundschule. Dort findet ab 13.30 Uhr die Feier zur Seniorenwoche statt. „Wir wollen dort wieder die goldenen und diamantenen Ehepaare auszeichnen“, erklärt Kerstin Laatsch, die Chefin des Seniorenbeirates in der Gemeinde. Außerdem werden Senioren aus allen Ortsteilen für ihr Engagement ausgezeichnet. Die „Vehlefanzer Amseln“ werden ein paar Lieder singen, außerdem haben die Kitakinder aus Bötzow ein kleines Programm zusammengestellt. Dazu gibt es für alle Senioren Kaffee und Kuchen, außerdem Musik.

Zur Seniorenfeier wird ein kostenloser Busverkehr angeboten. Tour eins beginnt um 12.15 Uhr in Neu-Vehlefanz. 12.23 Uhr fährt er am Wiesengrund in Schwante ab, danach am Mittelweg, an der Kirche, am Mühlenweg. 12.33 Uhr ist Start an der Lindenallee in Vehlefanz, Ankunft an der Schule um 12.35 Uhr. Tour zwei beginnt um 12.48 Uhr an der Turnhalle in Marwitz. Um 12.54 Uhr geht es an der Schule in Bötzow los, danach am Sportplatz. Um 13.03 Uhr fährt der Bus an der Lindenstraße in Marwitz, danach von der Kirche. Abfahrt an der Eichstädter Kirche ist um 13.08 Uhr. Um 13.11 Uhr ist Abfahrt an der Eichstädter Straße in Bärenklau, danach am Bahnhof und am Pumpenweg. 13.18 Uhr ist Start am Kienluch in Vehlefanz, Ankunft an der Schule um 13.20 Uhr.

