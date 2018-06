Tommy Stöckert hat mal wieder die Koffer gepackt. Er macht einen Abflug. Es geht nach Russland, zur Fußball-Weltmeisterschaft. Wer jedoch glaubt, der 47-Jährige mache Urlaub, der irrt. Dem gebürtigen Potsdamer, der seit 2002 in Bötzow lebt, beschert die Fußball-WM eine Menge Arbeit. Und das bereits knapp drei Wochen vor dem Eröffnungsspiel.

Moskau und Wolgograd im Blick

Tommy Stöckert ist bei dem größten medialen Event, das es neben den Olympischen Spielen und dem amerikanischen Super-Bowl gibt, als Assistant Director unterwegs. Er gehört zu einem von acht Teams, die im Auftrag des Weltfußballverbandes FIFA und der HBS (Host Broadcast Services) dafür sorgen, dass die Spiele von den einzelnen Fernsehstationen weltweit in die Stuben der Fußballfans oder auf die Public-Viewing-Plätze übertragen werden. Drei der acht Teams kommen aus England, drei aus Frankreich und zwei aus Deutschland. Das Team, in dem der Bötzower mit von der Partie ist, kümmert sich um Spiele, die im Moskauer Spartak-Stadion, im Moskauer Luzhniki-Park und in Wolgograd angepfiffen werden.

Von der Vorrunde bis zum Finale

Welche Partien das sind? Tommy Stöckert muss nicht lange überlegen: Argentinien gegen Island (16. Juni/Spartak), Tunesien gegen England (18. Juni/Wolgograd), Portugal gegen Marokko (20. Juni/Luzhniki), Belgien gegen Tunesien (23 Juni/Spartak), Dänemark gegen Frankreich (26. Juni/Luzhniki) und Japan gegen Polen (28. Juni/Wolgograd). Dazu kommt ein Achtelfinalspiel (3. Juli/Spartak), ein Halbfinalspiel (11. Juli/Luzhniki) und – was den Bötzower ganz besonders freut - das Finale (15. Juli/Luzhniki).

40 Kameras auf ein Spiel gerichtet

In den verbleibenden Tagen vor WM-Beginn gilt es für die Teams, die ihnen zugeteilten Stadien gründlich zu überprüfen.

Angekommen! Tommy Stöckert ist seit Freitag bereits vor Ort. Quelle: privat

Dazu gehört zum Beispiel, ob alle Kamerapositionen stimmen und alles hergerichtet ist, um die Technik problemlos zum Einsatz bringen zu können. „Jedes Spiel wird von mindestens 40 Kameras verfolgt“, erzählt der Assistant Director, wobei stets eine Kamera pro Spiel in einem Helikopter stationiert ist. In der K.o.-Phase erhöhe sich die Zahl der Kameras noch einmal.

Von morgens an im Stadion

Darüber hinaus muss sich der 47-jährige Bötzower ganz genau mit den Örtlichkeiten vertraut machen: Wo kommen die Mannschaftsbusse an? Wo befinden sich die Kabinen der Teams, um vor der Ankunft der Spieler schon einmal mit der Kamera in die Heiligtümer der WM-Teilnehmer blicken zu können? Wie verläuft der Weg von der Ankunft bis zu den Mannschaftskabinen? Funktioniert die Technik an den vereinbarten Intervieworten? Die Liste der Aufgaben ist lang und macht es zum Beispiel erforderlich, an den konkreten Spieltagen bereits am frühen Morgen im Stadion zu sein. 14- bis 16-Stunden-Tage sind da nicht ungewöhnlich.

Die vierte WM in Folge

Doch Tommy Stöckert ist weit davon entfernt, deshalb ins Stöhnen zu verfallen. Er liebt diesen Job über alles und die Weltmeisterschaft in Russland ist bereits die vierte WM in Folge, bei der er dabei ist. Die Weltmeisterschaften haben ihn zwar viel Mühe und Schweiß gekostet, ihm aber auch unvergessliche Erlebnisse beschert, wie etwa live beim 7:1-Halbfinalerfolg der Deutschen gegen Gastgeber Brasilien bei der WM 2014 dabei zu sein.

Tommy Stöckert sieht alles

Während der Spiele ist der Platz von Tommy Stöckert zwischen den Trainerbänken. Von dort verfolgt er das Geschehen auf und neben dem Platz mit Adleraugen. Nichts darf ihm entgehen.

Dem Assistant Director darf nichts entgehen. Deshalb hat er sich akribisch auf die WM vorbereitet. Quelle: Enrico Kugler

Geht ein Ersatzspieler zum Aufwärmen, wird ein verletzter Akteur an der Seitenlinie behandelt, gibt der Trainer seinem Kapitän am Spielfeldrand neue taktische Anweisungen – der Assistant Director muss alles sehen und dies seinem Regisseur umgehend mitteilen. Kein Wunder also, dass Tommy Stöckert auch das „Auge des Regisseurs“ genannt wird.

Als Kabelträger fing alles an

Bis dahin war es ein weiter Weg, der für den Mann aus Bötzow als Kabelträger beim DDR-Fernsehen begann. Eine seiner schönsten Erinnerungen von damals? Die Einsätze bei der sonntäglichen Sendung „Mach mit, mach’s nach, mach’s besser!“

Sein Favorit ist das Boxen

Nach der Wende wurde Tommy Stöckert freier und selbstständiger Mitarbeiter bei verschiedenen Fernsehsendern und Produktionsfirmen. Hauptsächlich ging es immer um Sport. Sein Favorit unter den Sportarten ist das Boxen. Er war fast immer dabei, wenn RTL die großen Kämpfe übertrug. Premierenfight war im März 1993 das Duell zwischen Henry Maske und Charles Williams (USA) in Düsseldorf, in dem Maske Weltmeister wurde. In der Rangliste seiner liebsten Sportarten folgen Fußball, Football und Eishockey. Besonders oft ist Tommy Stöckert als Live-Koordinator und Berater bei den Boxkämpfen von Sauerland Event und Sport 1, Projektverantwortlicher oder Aufnahmeleiter in der 1. und 2. Fußball-Bundesliga, als Live-Koordinator bei der Deutschen Eishockey Liga sowie bei den Europa-League- und Champions-League-Spielen im Fußball unterwegs.

Tochter spielt bei Blau-Weiß Hohen Neuendorf

Erstaunlicherweise hat er selbst aber nie eine von diesen Sportarten betrieben. Der Bötzower war in seiner Jugendzeit Ringer und hat es immerhin bis auf die Sportschule nach Luckenwalde geschafft. Dafür jagt seine 17-jährige Tochter Emely dem Lederball hinterher. Sie spielt bei Blau-Weiß Hohen Neuendorf und konnte dort in der vergangenen Saison, die ihre erste in der ersten Frauen-Mannschaft war, immerhin die Luft der 2. Bundesliga schnuppern.

Wenn sich Tommy Stöckert erholen will, schaut er seiner Tochter gern beim Fußballspielen zu. Quelle: Enrico Kugler

„Ihr beim Spielen zuzusehen, ist nach anstrengenden Tagen im Job die reinste Erholung für mich“, sagt der 47-Jährige. Außerdem sei er unheimlich gern in seinem Garten in Bötzow, weil er dort hervorragend von dem Trubel und der Lautstärke seines Jobs abschalten könne. Gartenarbeit , so gibt er zu, sei dagegen nicht so sein Ding.

Frau Kerstin hält ihm den Rücken frei

Tommy Stöckert ist dankbar, dass er eine starke Familie hinter sich hat, die, wie er sagt, „sein Zigeunerleben akzeptiert“. Seine Frau Kerstin halte ihm stets den Rücken frei. „Es ist ein Riesenglück, eine solche Frau zu haben“, sagt der Mann aus der Gemeinde Oberkrämer.

Alle Mannschaften sind gut

Die nächsten Wochen ist Tommy Stöckert mal wieder nicht daheim. Statt seine Familie wird er womöglich Fußballer wie Ronaldo, Messi oder Toni Kroos aus nächster Nähe erleben, ihnen bei seinem Job über den Weg laufen. Wen er am Ende in Moskau mit dem Weltpokal in den Händen sehen wird? „Das ist diese Jahr verdammt schwer“, sagt der Bötzower. „Gut sind alle Mannschaften, sonst wären sie nicht bei der WM dabei.“

Und gut muss auch der Job sein, den Tommy Stöckert macht. Wäre er sonst bereits zum vierten Mal beim Weltchampionat der Fußballer dabei?

Von Bert Wittke