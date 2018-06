Eine Brücke lässt Autofahrer und Anwohner rot sehen - der geplante Brückentausch auf der L 20 ist der Grund. Seit 14. Mai ist die Verbindung von Velten über Bötzow und Schönwalde-Siedlung nach Falkensee unterbrochen. Die 22 Kilometer lange Umleitung erfolgt über Pausin, Perwenitz, Vehlefanz, Eichstädt sowie Marwitz – theoretisch. Praktisch fahren „Autofahrerfüchse“ lieber die nur 4,8 Kilometer lange Ausweichstrecke über Wansdorf und somit über die Bötzower Dorfaue.

Die Anwohner der kleinen Straße sind genervt. „Zum Glück konnte die Gemeinde noch kurzfristig eine Tempo-Reduzierung von 50 Km/h auf 30 durchsetzen, aber der Verkehr ist schon eine Beeinträchtigung“, sagen Sabine (65) und Stefan Gollhardt (69), die in der Dorfaue 28 nicht nur wohnen, sondern auch eine Pension betreiben. Trotzdem räumen sie ein. „Wir haben uns die Verkehrsbelastung schlimmer vorgestellt.“

„Der Verkehrslärm geht schon morgens um 5 Uhr los.“

„Der Verkehrslärm geht schon morgens um 5 Uhr los“, meint Christine Neumann (57) aus der Dorfaue 60. „Am schlimmsten sind die Lkw. Die sind so laut, dass ich nachts kein Fenster öffnen will – belastend bei dieser Hitze.“ Tagsüber soll sich der Verkehr zwar legen, um aber zum Berufsverkehr zwischen 15 und 17 Uhr wieder „aufzuflammen“. „Mir graut vor der langen Bauzeit“, meint Christine Neumann. Und da müssen Anwohner starke Nerven haben. Denn laut Planung sollen die Arbeiten bis 31. 12. 2019 dauern.

Bauamtsleiter Dirk Eger: „Aktuell ist die L 20 hinter Bötzow Ausbau aufgerissen, weil der unter der Straße verlaufende Rietzlakengraben einen Biber- und Otter-Durchlass bekommt. Laut Planung soll der Durchlass Ende August fertig sein, dann beginnt der Brückenrückbau. Bis Ende 2019 soll die neue Brücke fertig sein.“

Was die Bötzower freut: Im Zuge der Bauarbeiten sollen die Radweganschlüsse von Bötzow zur Kreisgrenze Havelland gleich mit errichtet werden.

Eltern sind besorgt – eine Ampel soll her

Das hohe Verkehrsaufkommen in der Dorfaue sehen viele Eltern mit Besorgnis: Anwohner Sebastian (31), dessen Sohn Benjamin (7) in die Grundschule Bötzow an der Dorfaue geht, sagt: „Mir ist unverständlich, dass es nicht möglich sein soll, für die Kinder eine Ampel oder einen Fußgängerüberweg einzurichten.“

„Wir verhandeln mit dem Landkreis, zum Schuljahresbeginn 2018 vor der Schule eine mobile Ampel aufstellen zu können. Im Zuge der Schulwegsicherung würden wir als Gemeinde die Hälfte der Kosten übernehmen“, so Dirk Eger

Über eine Ampel würden sich bestimmt auch die Einsteller vom „Reitstall Blum“ freuen. „Seit dem die Autoschlangen durchs Dorf düsen, ist es schwierig, morgens mit zwei, drei Pferden an der Hand über die Dorfaue zu unseren Tagesweiden zu kommen“, meint Julia Schimmelpfennig (40), die ihren Pinto Babbel auf dem Hof untergebracht hat.

Und nicht nur die Anwohner sind von der Umleitung genervt, sondern auch Brummi-Fahrer wie Thorsten Balzer (54). „Bauarbeiten an Straßen und Brücken müssen sein. Da nehm ich zähneknirschend auch eine Umleitung in Kauf. Aber wenn die schon eine Umleitung ausschildern, dann muss dafür gesorgt werden, dass die Bäume am Straßenrand zurückgeschnitten werden. Was denken Sie, wie oft es oben auf meiner Kabine wegen herunterhängender Äste kracht. Da wird einem angst und bange.“

Von der Sperrung der L 20 ist auch der Busverkehr der Linien 651 (Falkensee – Schönwalde – Hennigsdorf), 671 (Paaren/Glien – Rathaus -Spandau) und 659 (Nauen – Paaren/Glien) betroffen. Zu welchen Zeiten die Busse jetzt fahren, wo sie nicht mehr halten:

www.havelbus.de

Von Jeannette Hix