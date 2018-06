Bereits um 16 Uhr waren sowohl die Tombolalose als auch die zahlreichen Kuchen beim 27. Bötzower Dorffest ausverkauft. Rund um den Dorfanger und auf der Festwiese hinterm Gemeindehaus gab es für Familien viel zu sehen und bis in die Nacht wurde getanzt.

Zur Galerie Bis in die später Nacht wurde auf der Festwiese hinter dem Gemeindehaus gefeiert.

Mit zwölf Leuten bot die Freiwillige Feuerwehr Bötzow den Besuchern eine Fahrzeugvorstellung und schmiss den Getränkeverkauf des Festes. „Der Gewinn kommt dem Förderverein zugute, der unsere Arbeit unterstützt “, berichtete der stellvertretende Wehrführer Benjamin Ende, der seit fast 13 Jahren zur Wehr gehört. Dabei ist der junge Mann gerade einmal 22 Jahre alt. „Die Feuerwehr ist meine Leidenschaft. Im Laufe der Jahre entwickelt man einfach ein Feuerwehr-Gen. Man investiert zwar viel Freizeit, aber ohne Wehr kann ich es mir nicht mehr vorstellen“, so der Bötzower, der zuvor stellvertretender Jugendwart war. Er schätzt vor allem die Kameradschaft unter den derzeit 24 Aktiven. „Die Anzahl ist okay, es könnten aber gern mehr sein.“ Auch aus diesem Grund beteiligte man sich am Dorffest, um für mehr Mitglieder zu werben.

Eintracht Bötzow auf der Suche nach jungen Talenten

Für neue Mitglieder warben auch die Fußballer von Eintracht Bötzow, die auf der Wiese einen Parcours aufgebaut hatten. „Darin können Kinder und Erwachsene feststellen, worauf es beim Fußball ankommt: Koordination und Genauigkeit“, erklärte der Vereinsvorsitzende Sven Kurzidim. Für ihn ist die Teilnahme am Fest eine Selbstverständlichkeit. „Wir sind jedes Jahr dabei, denn wir gehören zum und profitieren vom Dorf.“ Rund 220 Mitglieder zählt der 1990 gegründete Verein, dessen Vorläufer in die 1920er Jahre reichen. Doch Mädchen sind bis heute bei der Eintracht Mangelware. Man hätte gerne mehr, gibt Kurzidim zu, aber auch landkreisweit gebe es gerade mal fünf Mädchenfußballmannschaften, aber über 300 Jungenteams im Nachwuchsbereich. Vielleicht helfe ein erneuter WM-Erfolg in Russland, das zu ändern, so Kurzidim.

Gipsfiguren gestalten beim Hort

Während einige Kinder mit Ball um die Parcoursstangen liefen oder die Hüpfburg nutzten, saßen andere andächtig am Stand vom Bötzower Hort „Pippi Langstrumpf“ und bemalten Gipsfiguren. Zwei Bollerwagen voller Froschkönige, Igel, Dinosaurier und Pinguine hatten die Erzieher vorbereitet. „Delphine und Eulen sind dieses Jahr besonders beliebt“, verriet die stellvertretende Hortleiterin Birgit Rosenthal. Schon Wochen vorher hatten ihre Kolleginnen mit dem Gießen der Figuren begonnen, die beim Fest kostenlos mit phantasievollen Farben und Glitzer gestaltet werden konnten.

Gelungenes Bühnenprogramm

Beim Bühnenprogramm zeigten die Kinder von Kita, Hort und Schule, was sie in den letzten Monaten gelernt hatten. So entführten die Hortkinder bei „Tief im Ozean“ die Zuschauer in eine Unterwasserwelt.

Von Ulrike Gawande