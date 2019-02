In diesem Jahr gab es erst sieben Winterdienst-Einsätze

Oberkrämer Bärenklau - In diesem Jahr gab es erst sieben Winterdienst-Einsätze In Bärenklau wissen die Bewohner immer genau, wie es um den Winter steht. Auf einer Tafel steht immer die aktuelle Zahl der Winterdienst-Einsätze. Dafür sorgt Familie Klatt. Bislang sind es in dieser Saison nur sieben Einsätze. Es waren schon mal 49.

René und Gundula Klatt an der Winterdienst-Anzeigetafel in der Vehlefanzer Straße in Bärenklau. Quelle: Enrico Kugler