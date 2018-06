Ein Anrufer hat sich in den vergangenen Tagen immer wieder mal bei einer 76-jährigen Frau aus Marwitz gemeldet und sich am Telefon als Polizist ausgegeben. Der Unbekannte gab der Frau Tipps, wie sie sich vor Einbrüchen schützen könne und stellte auch Fragen nach Wertgegenständen im Haushalt. Am Dienstag meldete die Seniorin die Anrufe der Polizei.