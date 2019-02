Oberkrämer

In den Winterferien fanden in der Jugendarbeit der Gemeinde Oberkrämer viele Aktivitäten und Ausflüge statt. Silvia Hinze, die Jugendkoordinatorin in Oberkrämer, zieht nun Bilanz. „Gleich am Montag ging es zum Schlittschuhlaufen ins Erika-Hess-Stadion nach Berlin. Bei strahlendem Sonnenschein drehten die Kinder mit ihrer Betreuerin viele Runden auf den Kufen.“ Auf Wunsch der Kinder ging es außerdem in den Oranienburger Filmpalast zum Film „Mia und der weiße Löwe“.

„In den Kinder- und Freizeiteinrichtungen wurde auch für das leibliche Wohl gesorgt“, erzählte Silvia Hinze. „So wurden Nudeln mit leckerer Soße oder Pellkartoffeln mit Quark gekocht. Selbstverständlich wurden die Nudelsoße und auch der Quark frisch zubereitet.“ Zum Ferienabschluss gab es einen großen Topf Brühnudeln mit Hähnchenfleisch. „Die Kids sind sich einig, dass frischgekochtes Essen sehr lecker schmeckt und sich der Aufwand der Zubereitung auf alle Fälle lohnt.“

Gesellschaftsspiele standen täglich auf dem Programm, „da es für die Jungs und Mädchen schon zu einen Ritual geworden ist, mit den Betreuern zum Beispiel Rummikub zu spielen.“ Aber auch Billard, der Tischkicker und Darts seien gespielt worden.

Von MAZonline