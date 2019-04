Bärenklau

Eigentlich wollte die Willkommensinitiative Wolv am Sonnabend eine große Saisoneröffnung im Rahmen der Fahrrad-AG feiern, doch leider machte das Wetter einen Strich durch die Rechnung, und es wurde ein kleineres Fest. Am Mittag wurde der Grill angeschmissen, und die Feuerwehr aus Vehlefanz kam mit Löschfahrzeug und schwerem Gerät auf das Gelände der Gemeinschaftsunterkunft in Bärenklau.

Für die Kinder gab es Spiele wie „Dosenlöschen“. Sie durften das Feuerwehrfahrzeug inspizieren und bei ein paar Übungen der anwesenden Feuerwehrleute zuschauen. Einige Kinder nutzten die Gunst der Stunde und ließen ihre Fahrräder kostenfrei auf einen verkehrssicheren Stand bringen, denn die Fahrrad-AG ist ab sofort wieder jeden Sonnabend aktiv.

Fest der Fahrrad-AG am Asylbewerberheim in Bärenklau. Quelle: privat

Die Fahrrad AG bittet zum Saisonstart wieder dringend um Fahrradspenden. Der Zustand sei „fast“ egal, die Räder würden dann mit Spenden wieder aufgebaut. Die Fahrräder werden auch gerne abgeholt. Kontakt per E-Mail an: kontakt@wolv.info

Die Willkommensinitiative bedankt sich bei allen Helfern, die die Gäste mit kalten und warmen Getränken, Kuchen und Grillwurst versorgten und immer ein offenes Ohr für die Sorgen der Heimbewohner haben, sowie bei der Freiwilligen Feuerwehr Vehlefanz, die ohne Zögern zugesagt haben und das gemütliche Beisammensein mit ihrem Angebot aufgewertet hat.

Von MAZonline