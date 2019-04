Vehlefanz

Es war nach Angaben der Feuerwehr in Oberkrämer der erste Wald- und Wiesenbrand dieses Jahres in der Region. Am Donnerstagnachmittag wurden die Feuerwehren Eichstädt und Bötzow gegen 14 Uhr zu einem Ödlandbrand gerufen.

Etwa 300 Quadratmeter Ödland brannten zwischen Vehlefanz und der Autobahn, zwischen einem Mühlensee-Ausläufer und der L17.

Feuerwehr im Einsatz. Quelle: Julian Stähle

Die Feuerwehr war schnell vor Ort und konnte das Feuer mittels Schnellangriff schnell unter Kontrolle bringen. Durch den schnellen Einsatz konnte schlimmeres verhindert werden.

Die Feuerwehr weist auf die erhöhte Waldbrandwarnstufe in der Region hin.

Von MAZonline