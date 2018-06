Bötzow

Der Baugrund für das neue Hortgebäude in Bötzow ist fertig. Das teilt Oberkrämers Bauamtsleiter Dirk Eger mit. Am Freitag fanden auf der Baustelle an der Schönwalder Straße zur Feststellung der Tragfähigkeit des Planums die sogenannten Plattendruckversuche statt. Es seien dort sehr gute Werte erreicht worden, so Eger weiter.

„Der Baugrundgutachter hat bis zu einer Tiefe von etwa 1,20 Meter von der ursprünglichen Geländehöhe Wiesenkalk festgestellt. Da mit Wiesenkalk ein ausreichend tragfähiger Baugrund hergestellt werden kann, musste dieser in den zurückliegenden Wochen ausgebaut werden.“ Aus diesem Grund seien die Tiefbauarbeiten deutlich umfangreicher ausgefallen als ursprünglich geplant. „Auch die archäologische Begleitung ist dementsprechend angepasst worden und führte zu Verzögerungen im Bauablauf“, so Dirk Eger. Die Archäologen gaben die Baustelle frei, so dass an der Auffüllung des Geländes gearbeitet worden ist. 1000 Tonnen Füllboden sind angeliefert und eingebaut worden. An einigen Stellen musste der Füllboden bis zu 2,50 Meter aufgeschüttet werden.

Das Tiefbauunternehmen habe auch am Sonnabend gearbeitet. Das mit dem Rohbau des Hortgebäudes beauftragte Unternehmen hat die Baustelle am Montag eingerichtet. Nun könne der Bau des neuen Hortes an dieser Stelle endlich beginnen.

Von MAZonline