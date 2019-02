Vehlefanz

Zehnmal im Jahr findet in Vehlefanz das Frauenfrühstück statt. Organisiert wird es von Kerstin Laatsch. Sie ist die Koordinatorin im „Haus der Generationen“ an der Vehlefanzer Lindenallee, aber auch die Chefin des örtlichen Seniorenbeirates. Immer bei der ersten Veranstaltung im neuen Jahr werden die Themen für die kommenden Monate festgelegt. Diese sind nun veröffentlicht worden.

Am Mittwoch, 27. Februar, kommt Oberkrämers Bürgermeister Peter Leys zum Frauenfrühstück. Ab 9.30 Uhr wird er über die Vorhaben in der Gemeinde sprechen und Fragen der Frauen beantworten.

Am Dienstag, 19. März, steht ein besonderes Jubiläum auf dem Programm. An diesem Vormittag findet das Frauenfrühstück zum 100. Mal statt. Ins Leben gerufen worden ist es einst von Silke Taube, der Gleichstellungsbeauftragten in Oberkrämer. Zum Jubiläum ist auch ein Rückblick geplant, wie Kerstin Kaatsch ankündigt.

Am 16. April geht es weiter mit einem Minialbum aus Briefumschlägen, das gebastelt werden soll. Für den 21. Mai ist eine Überraschung angekündigt. Einen Ausflug soll es am 11. Juni geben. Dann geht es zum Kräutergarten und in den Tierpark in Paaren im Glien im Havelland. Ein Picknick an der Bockwindmühle in Vehlefanz soll am 19. August stattfinden.

Danach wird es schon herbstlich. Ein Oktoberfest wird am 15. Oktober beim Frauenfrühstück in Vehlefanz gefeiert. Für die Weihnachtszeit wird am 19. November gebastelt, die Weihnachtsfeier ist für den 10. Dezember eingeplant.

Anmeldungen sind jeweils bei Kerstin Laatsch möglich, telefonisch unter 03304/20 13 58.

Von MAZonline