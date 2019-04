Robert Schröder (29) startet jetzt am Nürburgring und will sich wieder einen Pokal holen. 200 davon hat er schon zu Hause in Bärenklau. Robert Schröder ist zweifacher Berlin-Brandenburg-Meister, Brandenburg-Slalom-Meister und Deutscher Meister. Vier Jahre war er schnellster Fahrer beim Dacia-Logan-Cup.