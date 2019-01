Oberkrämer

Die Jugendfeuerwehr aus Oberkrämer hatte am Sonnabend eine Gelegenheit der besonderen Art: Es stand ein Besuch beim Technischen Dienst der Berliner Feuerwehr an. „Der sogenannte TD 1 ist eine Spezialeinheit für komplizierte Rettungseinsätze der Hauptstadtberufswehr“, sagt dazu Paul Kresse, der Gemeindejugendwart der Feuerwehr in Oberkrämer.

Gegen 14 Uhr sammelte ein extra gemieteter Bus der Oberhavel Verkehrsgesellschaft die Jugendlichen der vier Ortswehren aus Bötzow, Marwitz, Eichstädt und Vehlefanz ein und traf eine gute halbe Stunde später im Nikolaus-Groß-Weg in Berlin-Charlottenburg ein. „Dort wurden die Kids von zwei Kollegen des Technischen Dienstes empfangen und sogleich in zwei Gruppen über das große Gelände geführt“, berichtet Paul Kresse. „Es gab einiges an komplizierter Rettungstechnik und schweren Rüstfahrzeugen zu bestaunen. Insgesamt befinden sich 48 Einsatzfahrzeuge am Standort, die jederzeit in ganz Berlin zum Einsatz kommen können. Die Kinder der Jugendfeuerwehr Oberkrämer konnten dabei auch viele Fragen stellen und einiges an neuem Wissen sammeln.“

Nach der Rückfahrt konnten sich die Kinder im Gerätehaus in Bötzow mit einem ausgiebigen Essen stärken, bevor jede Ortswehr die Heimfahrt antrat.

„Die Verwaltung der Gemeinde Oberkrämer übernahm sämtliche Kosten für die Veranstaltung“, sagt Paul Kresse über die Finanzierung.

Von MAZonline