Die Mondscheinsonate zwischen schwarz-weißen Kühen, die Revolutionsetüde zwischen Futtertrog und Heugabel. Das gibt es am Sonnabend, 12. Mai, um 19 Uhr beim Benefizkonzert „Klassik im Kuhstall“ in Schwante zu erleben. Für das Premierenkonzert wurde extra die Scheune leergeräumt und ein Flügel angeliefert. Es ist ein Konzertabend in Anzug und Gummistiefeln.