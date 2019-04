Oberkrämer

Die Bürger für Oberkrämer (BfO), die im Ort auch den Bürgermeister stellen, gehen bei der Kommunalwahl Ende Mai mit elf Kandidaten ins Rennen für die Gemeindevertreterversammlung. Es bewerben sich Matthias Schreiber, Dirk Jöhling, Helmut Jilg, Thomas Nocke, Christian Rogge, Gundula Klatt, Hubert Gediga, René Stange, Petra Buder, René Buyna und Karl-Dietmar Plentz.

Außer in Neu-Vehlefanz bewerben sich die Bürger für Oberkrämer auch für die einzelnen Ortsbeiräte. In Bärenklau: Gundula Klatt, René Stange, Ulrich Rack und Hartmut Müller. In Bötzow: Mandy Krenz, Christian Rogge, Susanne Illgenstein-Gebhardt und Annika Klähn. In Eichstädt: Dirk Ostendorf und Jan Koslitz. In Marwitz: Thomas Nocke, Nils Grothe, Petra Buder und Michael Grothe. In Schwante: Dirk Jöhling, Karl-Dietmar Plentz und Markus Göllner. In Vehlefanz: Hubert Gediga, Claudia Grünefeldt-Rettschlag, Serjoscha Rösler und Matthias Schreiber.

Von MAZonline