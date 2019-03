Oberkrämer

Die Freien Wähler Oberhavel (FWO) haben ihre Kandidaten für die Kommunalwahl in Oberkrämer nominiert. Alle vier Männer und Frauen wollen sowohl in die Gemeindevertretung als auch in den Bötzower Ortsbeirat. Auf der Liste stehen Wolfgang Geppert, der bereits Mitglied im Gemeinderat ist, Janine Aljic, Rüdiger Pilz und Mandy Haefner-Kozic.

Die FWO fordern einen Ausbau der Kitas, Horte und Grundschulen in Oberkrämer sowie den Bau von Spielplätzen. Außerdem geht es der Gruppe um eine Stärkung der Jugend, Vereine und Senioren. Zudem die modernste Ausrüstung für die Feuerwehr, sichere Schulwege und die Förderung von Sicherheitspartnerschaften wie die in Bärenklau. Auch geht es den FWO um eine bessere Anbindung nach Falkensee, um die Einführung des Bürgerhaushaltes und darum, dass berufene Einwohner in den Ausschüssen sitzen.

Wolfgang Geppert will für BVB/Freie Wähler auch in den Kreistag von Oberhavel. Er ist Spitzenkandidat für den Wahlkreis Oberkrämer/ Hennigsdorf/Velten.

Von MAZonline