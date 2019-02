Schwante

Das Jahresprogramm 2019 der Kulturschmiede in Schwante steht fest. „Gegenwärtig wird in die Schmiede eine Heizungsanlage eingebaut, die bis zum Saisonauftakt Mitte April funktionieren soll“, erklärt Albrecht Kleye, der Chef des Vereins „Freunde der Kulturschmiede“. Das sei eine große Erleichterung und bringe Platz.

Auch der Kartenvorverkauf unterliegt neuen Regelungen: Eintrittskarten gibt es in Zukunft in zwei Verkaufsstellen: weiterhin in Jettes Krämerladen in der Lindenallee 27 in Vehlefanz und neuerdings in der Bestellannahme, Kurz- und Schreibwaren in der Dorfstraße 35b in Schwante. Der Kartenverkauf für die Veranstaltungen einschließlich des Sommerprogramms beginnt im März. Tickets für die Herbstevents werden ab August verkauft.

Die Saison beginnt mit dem Weinabend zur Begrüßung des Storches. Am Sonnabend, 13. April, werden beim Storchenfest ab 19 Uhr ausgesuchte Tropfen kredenzt. In diesem Jahr kommen die Weine aus dem Gebiet Saale-Unstrut.

Am 4. Mai ab 11 Uhr gibt es wieder den Jungpflanzenverkauf an der Schmiede. Am gleichen Abend informiert und kocht Natalie Ebel. Sie hat 2018 in Vehlefanz am Anger eine „Brotwerkstatt“ eröffnet und gibt ihre Erfahrung mit gesunder Ernährung weiter. Dann wird es wieder fröhlich bei der Brandenburgischen Landpartie, die am Wochenende 15./16. Juni zum Mitmachen einlädt. An der Schmiede in Schwante stehen an beiden Tagen Marktstände, und es werden wieder Pflanzen verkauft. Dazu lockt Livemusik im Hof.

Der Sommer schließt mit der beliebten „Musik auf dem Hof“ am 24. August. Angesagt hat sich die Berliner Folkgruppe „Flinkfinger“, die eine unkonventionelle Interpretation von Irish-Folk, Ragtime, Polka, Reels und altem Pop spielen.

Mit dem Buchbasar und Trödelmarkt am 21. September werden Leseratten und Schnäppchenjäger auf die kühlere Jahreszeit eingestimmt. Noch weitere drei spannende Veranstaltungen stehen im Herbst auf dem Programm. Am 26. Oktober gibt es einen Bluesabend mit dem Trio „Mad Blue Waters“, am 16. November einen Kabarettabend mit Martin Hermann und am 30. November Dirk Rave und Henry Nandzik mit dem Programm „Vom Urknall zum Mauerfall“.

