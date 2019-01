Vehlefanz

Ein betrunkener Autofahrer hat am frühen Sonnabende einen Verteilerkasten gerammt. Ein Wagen war aus Bärenklau in Richtung Vehlefanz unterwegs. In einer Kurve kam das Auto nach rechts von der Straße ab, prallte gegen einen Baum, überschlug sich und rammte einen Telekom-Verteilerkasten. Dabei wurde der Verteilerkasten stark beschädigt.

Zur Galerie Ein 41-Jähriger hat am frühen Sonnabendmorgen einen Verteilerkasten in Vehlefanz gerammt.

Unfallfahrt mit 2,36 Promille

Ein zufällig vorbeifahrender Mann meldete den Unfall der Polizei. Der 41- jährige Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt und musste ins Krankenhaus. Bei einem Alkoholtest stellte die Polizei bei dem Unfallfahrer einen Promillewert von 2,36 fest.

Von RND/kb/Stähle