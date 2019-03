Wann kann man den Keramikern besser über die Schulter gucken, als bei den Tagen der offenen Töpferei, der am 9. und 10. März von 10 bis 18 Uhr viele Besucher in Werkstätten und Ateliers lockte. In Oberhavel beteiligten sich die HB-Werkstätten in Marwitz, Keramikmeisterin Manuela Malenz in Velten und Petra Manthei aus Klein-Ziethen. Ein Besuch mit vielen Bildern.