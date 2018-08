Schwante

Der Schwantener Musik- und Theaterverein veranstaltet am Freitag, 24. August, um 20 Uhr im Schloss ein Konzert mit der Sopranistin Eilika Wünsch, begleitet am Klavier von ihrem Ehemann Bernhard. Gespielt werden Lieder der klassischen Romantik. Damit werden nach der Sommerpause die Schlosskonzerte 2018 fortgesetzt, denn die eigenen Räume kann der Verein derzeit nicht nutzen. Der Eintritt kostet 15 Euro, ermäßigt zwölf Euro.

Die in Ostfriesland geborene Sopranistin Eilika Wünsch hatte sehr früh, zunächst über das Klavier, Zugang zur klassischen Musik. Seit dem 16. Lebensjahr widmete sie sich ihrer professionellen Gesangsausbildung, die sie in San Diego (USA) begann und ab 2002 in Detmold und München fortsetzte und mit Meisterstudien vor allem bei Prof. Haruhito Kobayashi und Prof. Roland Schubert, sowie bei Prof. D. Fischer-Dieskau, Roman Trekel, Prof. Uwe Heilmann, und Prof. Kurt Widmer (Meisterkurse) vervollständigte.

Eilika Wünsch gab bereits während ihres Studiums zahlreiche Konzerte im gesamten norddeutschen Raum, unter anderem in Detmold, Lübeck, Hannover und Hamburg. Ihr Debut - nach den ergänzenden Studien - gab sie mit Liederabenden in Prag (2006) sowie außerhalb Europas in Japan (2007), wo sie sich mit weit mehr als 200 Lied- und Opernabenden einen Namen machte. 2009 sang sie in Süditalien die Partie der Tosca (G. Puccini) in einer konzertanten Aufführung. Ebenfalls in 2009 sendete der größte japanische Sender „NHK“ ein Portrait, außerdem fand in Fukushima zu Ehren der Sängerin das nach ihr benannte internationale Festival statt. Im folgenden Jahr wurde das Festival wiederholt und konnte aufgrund der Katastrophe des Jahres 2011 nicht mehr statt finden. Eilika sang in Rahmen des Festivals u.a. die Rolle der Cio-cio-san aus der Oper „Madama Butterfly“ von Giacomo Puccini.

Im Juli 2010 gewann Eilika den Gesangswettbewerb „Premium Audition“ in der Schweiz, ihre erste Einspielung legte sie im September 2011 mit der Winterreise von Franz Schubert vor. Weitere zahlreiche CD-Aufnahmen folgten 2012-15 mit Aufnahmen des von ihr leidenschaftlich geliebten deutschen Kunstliedes (u.a. Werke von Robert Schumann (Dichterliebe, Liederkreis), Brahms, Zemlinsky, Liszt, Szymanowski, R. Strauss u.a.) Mozarts Konzertarien sowie Orchesterliedern und Opernarien. Die Sopranistin gastierte neben Konzerten im deutschsprachigen Raum vielfach in Japan sowie dem europäischen Ausland.

Von MAZonline