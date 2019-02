Bärenklau

Nun wirklich? Die Brücke im Wendemarker Weg in Bärenklau soll am Montag, 11. Februar um etwa 9 Uhr für den Verkehr gesperrt werden. Die Durchfahrt vom Ortskern zum Bahnhof, nach Wendemark und nach Eichstädt ist dann anderthalb Jahre lang gekappt. Das teilte die Havellandautobahn GmbH am Freitag mit. Die Umleitung führt über Vehlefanz und Eichstädt.

Im Dezember ist die Durchfahrt schon einmal gesperrt worden – und wochenlang war nichts passiert. Erst nach Anwohnerprotesten ist die Brücke wieder für den Verkehr freigegeben worden – mit der Information, dass demnächst ein neuer Sperrungstermin bekannt gegeben werde. Der Busverkehr ist bereits seit Dezember auf die Sperrung in Bärenklau ausgerichtet.

Von MAZonline