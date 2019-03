Oberkrämer

Aus bislang ungeklärter Ursache kam ein 27-Jähriger aus Hamburg mit seinem Auto der Marke Daewoo am Montagmorgen gegen 8.40 von der Fahrbahn am Autobahndreieck Havelland in Richtung Oberkrämer ab, fuhr und die Leitplanke und stand dann quer auf der Fahrbahn. „Der Mann blieb aber unverletzt“, so Polizeisprecher Stefan Rannefeldt. Einsatzkräfte brachten den Wagen vorläufig in einen Baustellenbereich, die Fahrbahn ist seit etwa zehn Uhr wieder freigegeben. Der Schaden an Auto und Leitplanke beträgt rund 2000 Euro.

Von Marco Paetzel