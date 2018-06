Polizisten in Zivil haben ein Pärchen in der Nacht zu Montag dabei erwischt, wie die beiden Plakate der Willkommensinitiative „Willkommen in Oberkrämer, Leegebruch und Velten“ (Wolv) am Veltener Bahnhof herunterreißen wollten. Sie türmten, wurden aber von den Beamten erwischt. Der 44-jährige Mann gehört der rechten Szene an.