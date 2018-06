Oberkrämer

Auf der BAB 10 zwischen dem Autobahndreieck Havelland und dem Autobahndreieck/Kreuz Oranienburg ereignete sich am Sonntag gegen 4:50 Uhr ein Verkehrsunfall. Ein 59-jähriger Pkw VW-Fahrer befuhr die BAB in Richtung Süden, kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Mittelschutzplanke. Bei der Unfallaufnahme gab er an, dass er während der Fahrt das Radio seines Pkw bediente und deshalb von der Fahrbahn abkam. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000,-€. Der Fahrer konnte dann seine Fahrt fortsetzten.

Von MAZonline