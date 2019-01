Oberkrämer

Im Januar und Februar müssen in Oberkrämer die Schulanfänger für das Schuljahr 2019/2020 angemeldet werden. Schulpflichtig werden alle Kinder, die in der Zeit vom 1. Oktober 2012 bis 30. September 2013 geboren wurden. Kinder, die in der Zeit vom 1. Oktober bis 31. Dezember 2019 das sechste Lebensjahr vollenden, werden auf Antrag der Eltern aufgenommen.

Am Tag der Anmeldung werden die Termine für die schulärztliche Untersuchung vergeben. Das Formular „ Anmeldung zum Schulaufnahmeverfahren“ steht auf www.oberkraemer.de unter Downloads - Formulare - Schule.

In der Grundschule Bötzow in der Dorfaue 8 werden die Eltern und Schulneulinge aus den Ortsteilen des Schulbezirkes II an folgenden Tagen erwartet: Dienstag, 15. Januar, von 13.30 bis 16 Uhr und Mittwoch, 16. Januar, von 16 bis 18 Uhr in der Aula.

In der Vehlefanzer Nashorn-Grundschule in der Bärenklauer Straße 22 werden die Eltern aus den Ortsteilen des Schulbezirkes I und dem Überschneidungsgebiet in Marwitz an folgenden Tagen erwartet: am Montag, 25. Februar von 8 bis 12 und 16 bis 18.30 Uhr und am Dienstag, 26. Februar, von 8 bis 12 Uhr. Treffpunkt ist jeweils im Sekretariat der Nashorn-Grundschule.

Sollten die jeweiligen Termine in Vehlefanz und Bötzow nicht wahrgenommen werden können, wird bei den Schulen um persönliche Rücksprache gebeten.

Von MAZonline