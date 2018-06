Schwante

Im Schloss Schwante beginnt am Sonnabend, 9. Juni, die Theatersaison. Das Monbijou-Theater spielt zwei Stücke: „Die Räuber“ und „Die Mitschuldigen“, die Schiller und Goethe mit 19, 20 Jahren schrieben – dennoch schon voller Drama, Verrat, Leidenschaft und Komik. Unter der Regie von Maurici Farre entstehen Inszenierungen, voller Dynamik, Interaktion mit dem Publikum und viel Humor.

Ein kleiner Vorgeschmack darauf wird am Sonnabend gezeigt. Gegen 19 Uhr wird das Backsteinhaus am Schloss samt seiner neu geschaffenen Wiese in eine Bühne verwandelt. Trotzdem die Aufführungen des vergangenen Jahres nahezu ausnahmslos ausverkauft waren, soll diesmal dem noch breiteren Publikum eine kleine Kostprobe und Einblick zugleich gegeben werden. „Einen Einblick in das klassische Werk großer Dichter, das auf den ersten Blick so sperrig erscheinen mag“, sagt Schloss-Impressario Przemek Schreck.

Die Schauspieler mischen sich am Sonnabend unter die Besucher, die Besucher werden Teil der Inszenierung, die Kulisse ist das nahe Wäldchen und die Schafshütte. Räuber streifen umher. Gegen 21 Uhr geht es ins Schloss. Dort kann dann drinnen und draußen getanzt werden.

Von MAZonline