Eichstädt

Einen Theaterworkshop für Kinder gibt es nach Ostern in der Eichstädter Kultur- und Kinderkirche. Teilnehmen können Kinder zwischen fünf und acht sowie zwischen acht und elf Jahren.

Es geht darum, dass die Kinder mal Theaterluft schnuppen können. Wie wird richtig geschminkt, was muss man beim Bau eines Bühnenbildes beachten, wie sucht man die besten Kostüme aus oder wie werden sie erstellt? All das soll geklärt werden. Die Künstlerin Uta Dallmann will den Kindern in der zweiten Ferienwoche einiges beibringen.

Der Workshop findet statt vom 23. bis 27. April. Am Abend des 27. April soll in der Eichstädter Kirche dann ein kleines Theaterstück aufgeführt werden – als Abschluss der Workshopwoche. Interessierte können sich anmelden.

Anmeldung per E-Mail an: kuki@kulturundkinderkirche.de.

