Marwitz

Ingo Pahl ist gestorben. Das teilte seine Familie am Mittwochmittag mit. Er sei um 12.51 Uhr im Kreise seiner Familie nach kurzer schwerer Krankheit eingeschlafen. Er wurde 71 Jahre alt.

Der Marwitzer engagierte sich jahrelang in der Feuerwehr. Er betrieb die Öffentlichkeitsarbeit. Er brachte die Feuerwehrchroniken für das Dorf heraus.

Ingo Pahl engagierte sich auch im Kreisfeuerwehrverband. Dort arbeitete er seit Januar 2018 im Vorstand mit und war für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig. „Wie können es alle noch gar nicht richtig fassen“, sagte Steffen Schönfeld am Mittwoch gegenüber der MAZ. Am 9. März sei Ingo Pahl noch bei der Kreisdelegiertenkonferenz gewesen und habe sich dort – wie man es von ihm gewohnt war – engagiert und kämpferisch gegeben. Der Marwitzer sei ein echtes Unikum gewesen. Wo die Feuerwehr im Landkreis in Erscheinung trat, sei Ingo Pahl nicht weit gewesen. Sei es bei Einsätzen, bei der Übergabe neue Gerätehäuser oder Fahrzeuge, bei Kreismeisterschaften, beim Kreisjugendlager, bei Knutfesten oder Osterfeuern. Oft habe er dann bis spät in die Nacht noch am Schreibtisch gesessen, um über das erlebte zu schreiben und mit seinen Bilder zu gestalten.

Homepage und Facebook

Außerdem betreute er die Homepage und die Facebookseite des Kreisfeuerwehrverbandes und sorgte unermüdlich dafür, dass diese im wahrsten Sinne des Wortes immer brandaktuell gestaltet sind. „Was er für die Feuerwehr gemacht hat, hat er stets mit ganz viel Herzblut getan“, unterstrich Steffen Schönfeld, der Ingo Pahl bereits gut kannte, als dieser noch nicht im Vorstand des Kreisfeuerwehrvereins mitarbeitete. „Er war so einherzlicher Typ und immer zuverlässig“, so Steffen Schönfeld. Wann immer jemand mit einem Anliegen an ihn herangetreten sei – nie habe Ingo Pahl nein gesagt. Und immer sei gut gelaunt gewesen. „Ein Mensch zum Liebhaben, der überall gut angekommen ist. Und als Pensionär die Lebensfreude pur“.“ Umso tragischer sei es, so der Vorsitzende des Feuerwehrvereins, dass er nunmehr so plötzlich aus dem Leben gerissen wurde.

Bei vielen Feuerwehrleuten hängen die großen Plakate, auf den sämtliche, von Ingo Pahl abgelichtete Feuerwehrgebäude in Oberhavel zu sehen sind.

Eine der Drohenaufnahmen der Feuerwehr Marwitz von Ingo Pahl. Quelle: Ingo Pahl

Denn Ingo Pahl war leidenschaftlicher Fotograf und in den vergangenen Jahren immer wieder mit seiner Drohne unterwegs. Mit ihr machte es beeindruckende Bilder, die er gern auch Vereinen, Verwaltungen und der Presse zur Verfügung stellte – alles ehrenamtlich.

Betroffenheit bei der Marwitzer Wehr

Auch bei der Marwitzer Feuerwehr herrschte Betroffenheit. „Er war echt ein Top-Mann“, sagte André Engel, der stellvertretende Ortswehrführer. „Er hat uns mit seiner Arbeitsweise sehr bereichert.“ Auch finanziell habe er die Feuerwehr unterstützt, so habe er Geld dazugegeben, als die Kameraden ein Wochenende gemeinsam verbracht haben. „Er machte auch die komplette Dokumentation der letzten 20 Jahre", so André Engel weiter. „Er war zu jeder Tages- und Nachtzeit erreichbar, er war immer für uns da.“

Als sich in den Tagten davor andeutete, dass Ingo Pahl immer schwächer wurde, wollten die Kameraden ihn noch mal besuchen. Weil das nicht mehr ging, versammelten sie sich vor seinem Haus und machten ordentlich Lärm mit den Autos – damit er sie noch einmal hören konnte. Das sei ein bewegender Augenblick gewesen. „Er reißt echt ein tiefes Loch rein“, so André Engel weiter.

Ortsvorsteher Thomas Nocke würdigt Pahls Arbeit

„Er hat in seiner Zeit hier in Marwitz sehr viel für die Feuerwehr getan“, sagte Ortsvorsteher Thomas Nocke am Mittwoch. „Er konnte viel bewegen in unserem Ort, gerade durch seine fotografischen Arbeiten.“ Er habe sich beispielsweise viele Gedanken gemacht um die Fotoplatzierungen in der sanierten Turnhalle. „Das hat viel Arbeit gemacht.“ In menschlicher Hinsicht sei er mit Ingo Pahl immer sehr gut klargekommen. „Er war in seinen Arbeiten sehr intensiv und genau“, so Thomas Nocke weiter.

Auch für die Presse machte er Fotos mit seiner Drohne, lieferte in den vergangenen Monaten beispielsweise Luftaufnahmen von Autobahnbaustellen. „ Ingo Pahl war immer zuverlässig. Ich kannte ihn nur liebevoll und nett“, sagte MAZ-Redaktionsleiter Sebastian Morgner. „Er stand hundertprozentig hinter der Feuerwehr, hat immer gute Arbeit geleistet.“

Von Robert Tiesler und Bert Wittke