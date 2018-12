Schwante

Zu einem Fahrzeugbrand ist es am ersten Weihnachtsfeiertag gegen 17.30 Uhr in der Bahnhofstraße in Schwante gekommen. Wie die Polizei am Mittwoch auf Nachfrage mitteilte, habe ein VW Passat die Straße in Richtung Kreisverkehr befahren und plötzlich ein kurzes Ruckeln am Fahrzeug bemerkt. Kurze darauf seien Flammen aus dem Motorraum des VW geschlagen, die sich schnell bis zur Fahrgastzelle ausweiteten.

Fahrer konnte rechtzeitig anhalten

Der Fahrzeugführer habe den Wagen gestoppt und alle Insassen konnten das Auto unverletzt verlassen. Kameraden der freiwilligen Feuerwehren aus Vehlefanz, Eichstädt wurden alarmiert und konnten den Brand löschen. Dennoch entstand an dem VW Passat ein Totalschaden. Gegen 18.15 Uhr konnte der Löscheinsatz beendet werden.

Von MAZonline