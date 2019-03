Oberkrämer

Am Wochenende entwendeten unbekannte Personen vom Vereinsgelände des 1. SV Oberkrämer in der Bärenklauer Straße in Vehlefanz ein Fußball-Nachwuchstor und brachten es zum nahegelegenden Bahnhof. Dort wurde das massive Aluminiumtor auf dem Bahnsteig an der Bahnsteigkante abgestellt und zurückgelassen. Spieler des 1. SV Oberkrämer brachten das entwendete Fußballtor am Samstagvormittag wieder zurück auf das Vereinsgelände. Zudem wurden mehrere Poller zwischen Sportplatz und Schule in der Nacht von Freitag zu Sonnabend von bisher unbekannten Personen herausgerissen.

In der Nacht von Freitag zu Sonnabend wurden zudem Begrenzungspoller aus der Erde gerissen. Quelle: Privat

„Es ist jetzt das vierte Mal, dass ein Tor von unserem Gelände entwendet wurde und irgendwo abgestellt wird, das Maß ist voll“, so Vereinschef Dirk Ostendorf verärgert. „Zumal das kein Kavaliersdelikt mehr ist, das Tor ist extrem schwer und muss von mindestens vier Mann getragen worden sein. Zudem hätte in Nähe der Gleise sonst was passieren können, nicht auszudenken wenn das schwere Tor umgefallen wäre und der Regionalzug gekommen wäre“, so Dirk Ostendorf entsetzt. Der Verein 1. SV Oberkrämer behält sich vor, Strafanzeige wegen gemeinschaftlichen Diebstahl und Hausfriedensbruch zu stellen.

Von Knut Hagedorn