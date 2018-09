Oberhavel Oberhavel - Zauber des Herbstes Vier Gärten öffnen am Wochenende noch einmal ihre Gartenpforten in Oberhavel für Besucher. Der trockene Sommer hat den Gartenfans einiges abverlangt.

Gudrun Hennig lädt am Wochenende in ihren Garten in Hohen Neuendorf ein. Quelle: Enrico Kugler