„Tiefflieger“, „Hirn voll Luft“, „Opa parkt rückwärts“: Welche bösen Sprüche es über Autofahrer aus Brandenburg gibt, daran hat der Chefredakteur des Berliner Tagesspiegels, Lorenz Maroldt, am Wochenende erinnert – und damit Brandenburgs Wirtschaftsminister Gerber angestachelt. Maroldt war am Samstag in Oberhavel mit dem Fahrrad unterwegs.

Dann setzte er einen Tweet ab, in dem er sich über das Kennzeichen lustig machte und damit seine Verärgerung über die Autofahrer zur Sprache brachte: „Erkenntnis der heutigen Radtour: Etliche OHV-Fahrer waren redlich bemüht, ihrem Kennzeichen alle Ehre zu machen. #OhneHirnUndVerstand“

Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten, und kam direkt vom Brandenburgischen Wirtschaftsminister, Albrecht Gerber.

„Waren sicher mal alles Ihre Wähler“

„Sie Armer, da beglücken Sie die Provinz #Brandenburg mit Ihrer Anwesenheit, und die Ureinwohner sind Ihnen nicht wohlgefällig genug. Zeit für eine Strafexpedition unter Zuhilfenahme all der mit massenweise Hirn versehenen Autofahrer mit dem Kennzeichen B für #Berlin“, antwortet Gerber. Eine direkte Spitze gegen die Autofahrer in der Hauptstadt.

Kontern kann Maroldt, und macht Gerber spitzfindig für das Verhalten der Autofahrer mitverantwortlich: „Waren sicher mal alles Ihre Wähler - aber wenn ich die Umfragen richtig deute, haben Sie irgendwas falsch gemacht, und jetzt sind die irgendwie so aggressiv drauf.“

Am Ende wünschen sich die beiden jedoch ein schönes Wochenende und beenden ihre kleine Twitter-Fehde.

Alternative Abkürzungen der Brandenburger Kennzeichen

Doch nicht nur für das Kennzeichen OHV gibt es beleidigende Abkürzung in der Umgangssprache vieler Berliner und auch Brandenburger. Auch für andere Landkreise in Brandenburg gibt es alternative Kennzeichenbedeutungen. So steht für die meisten Menschen das Kennzeichen PM für Palma de Mallorca oder Posemuckel.

Die Fläminger werden mit dem Kennzeichen TF als sogenannte Tiefflieger bezeichnet, während HVL oft in Hirn voll Luft umgedeutet wird. „OPR“ hingegen wird abgekürzt mit Opa parkt rückwärts oder Ostpreußen. Der Landkreis Dahme-Spreewald (LDS) fungiert als Land der Sonne. Die Bewohner des Landkreises Oder-Spree müssen gleich doppelt einstecken. Hier steht die Abkürzung LOS für Land ohne Sonne oder Leben ohne Sinn.

Weitere „Kennzeichenabkürzungen“ aus Brandenburg

– KW (Königs-Wusterhausen) – Kann weg

– HVL (Havelland) – Hirnis vom Land

Von MAZonline