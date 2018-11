Oranienburg

In der Oranienburger Flugpionierstraße fiel Polizeibeamten am Dienstagabend gegen 21.30 Uhr ein Audi TT auf, den sie in Folge kontrollierten. Am Steuer des Fahrzeugs befand sich ein 22-jähriger, in Oberhavel gemeldeter Mann.

Lange Liste an Straftatbeständen

Wie sich im weiteren Verlauf der Polizeikontrolle herausstellte, besaß der Fahrzeugführer keine gültige Fahrerlaubnis und stand zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Der Audi TT stellte sich im Rahmen der Überprüfung als gestohlen gemeldet heraus. Er war vor zwei Wochen in Berlin Blankenfelde/Mahlow entwendet worden. Das am Auto befindliche Berliner Kennzeichen war bereits im letzten Jahr entstempelt worden und daher nicht mehr gültig.

Fahrer wird von Polizei mitgenommen und vernommen

Die Polizeibeamten stellten das Fahrzeug und die Kennzeichen sicher und nahmen den 22-Jährigen mit auf die Polizeiinspektion. Seine Personalien wurden erhoben, zudem wurde eine Blutprobenentnahme vorgenommen. Der Mann wurde vernommen. Gegen ihn wurden mehrere Strafanzeigen unter anderem wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, Urkundenfälschung und Fahren ohne Führerschein erhoben. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei laufen weiter an.

Von MAZonline