Oranienburg

Der Betreiber einer Gaststätte in der Berliner Straße in Oranienburg verständigte die Polizei über eine betrunkene Person, die in der Tür seines Lokals stehe und Passanten anpöbele.

Die Beamten stellten nach ihrem Eintreffen fest, dass von dem Mann lediglich eine Ruhestörung ausging, wie die Polizei mitteilt. Er habe sich eigentlich nur im Hausflur etwas aufwärmen wollen.

Da der 22-Jährige, der den Polizeieinsatz ausgelöst hatte, einen verwirrten und desorientierten Eindruck machte, übergaben die Beamten ihn schließlich dem Rettungsdienst, der ihn in ein Krankenhaus brachte.

Von MAZonline