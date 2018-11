Fiffi zu anhänglich – Besitzer geraten in Streit

Oberhavel Oranienburg - Fiffi zu anhänglich – Besitzer geraten in Streit Einen Streit zwischen einem Paar um die Zuneigung ihres eigenen Hundes musste die Polizei am Sonntag in einem Oranienburger Ortsteil schlichten.

Über die Zuneigung ihres Hundes geriet ein Paar in einem Oranienburger Ortsteil am Sonntag mächtig in Streit. (Symbolbild) Quelle: Eric Isselée