Ernsthaft verletzt wurde eine Fußgängerin am frühen Montagabend in Oranienburg, als sie beim Überqueren der Stralsunder Straße mit einem Auto kollidierte.

Fußgängerin beim Überqueren der Straße von Auto erfasst

Gegen 18.20 Uhr hatte die 36-jährige Frau die Straße auf Höhe des Bahnhofsvorplatzes, etwa 50 Meter hinter der nahe des Fahrradparkhauses installierten Fußgängerampel, passieren wollen, die in diesem Moment laut ersten Erkenntnissen der Polizei auf grün gestanden haben soll. In dem Moment befuhr offenbar ein 26-jähriger VW-Fahrer die Fahrbahn auf Höhe des Bahnhofsvorplatzes, so dass es zu einem Zusammenstoß kam, in dessen Folge die Frau über die Motorhaube des Autos fiel.

Rettungswagen bringt die Verletzte ins Krankenhaus

Mit einem Rettungswagen wurde die 36-Jährige nach Informationen der Polizei zunächst ins Krankenhaus Oranienburg und im späteren Verlauf des Abends in eine Klinik nach Berlin gebracht.

An dem Fahrzeug entstanden nach ersten Erkenntnissen rund 1500 Euro Sachschaden.

