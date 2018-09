Oranienburg

Ab dem 17. September 2018 wird die Nauener Straße in Oranienburg zwischen der Saarlandstraße und der Berliner Straße „im asphaltierten Straßenkörper und den beidseitigen unbefestigten Nebenanlagen“ mit der Methode der Bohrlochsondierung nach Kampfmitteln abgesucht. Das teilte die Stadtverwaltung Oranienburg am Dienstag, den 11. September, mit. Für die Suche ist eine halbseitige Sperrung der Straße sowie der unbefestigten Nebenanlagen als Wanderbaustelle in zwei Abschnitten notwendig, heißt es.

Suche erfolgt in zwei Abschnitten

Im ersten Abschnitt wird mit den Arbeiten aus Richtung Saarlandstraße kommend auf der rechten Straßenseite sowie in den Nebenanlagen bis zur Berliner Straße begonnen. Im Anschluss erfolgt die Absuche aus Richtung Berliner Straße kommend auf der rechten Seite bis zur Saarlandstraße.

Arbeiten dauern fünf Monate

Während des ersten Abschnittes kann es zu kurzzeitigen Einschränkungen bei den Zufahrten zu den in dem Bereich befindlichen Grundstücken kommen. Insgesamt wird, so die Stadt, für die Arbeiten ein Zeitraum von fünf Monaten benötigt.

Von Nadine Bieneck